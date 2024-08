Rubint Réka és fiai különváltak a család többi részétől, így Schobert Norbi és Lara nélkül utaztak el. Nem véletlenül és nem valamilyen "akadály" miatt történt így, hanem már alapból így tervezték, sőt amíg csak élnek tartani akarják ezt a hagyományt. Nem is idén kezdődött, de úgy tűnik annyira bejött ez a formátum is, hogy megbeszélték, hogy minden évben lesz egy ilyen. Réka még nagymama korában is folytatni akarja ezt a szokást.

Minden évben lelépünk néhány napra, csak így hárman Évekkel ezelőtt megbeszéltük, hogy ezt a hagyományt örökké meg fogjuk tartani. Akkor is, amikor én már nagymami leszek

- írta a fotójához.