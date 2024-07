Az olvasás az egyik nagy mániám gyerekkoromtól, édesanyám megtanított a mesék szeretetére. A mondák, regék világa megvolt, és imádok olvasni. Nagyon érdekel a láthatatlan és a látható világ is. Fantasztikus baráti köröm van. Ez vonatkozik a hétköznapi létezésre és az ünnepekre is. Van az életemnek egy szakrális vonulata is. Bőséges és teljes életet élek.