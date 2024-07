A súlycsoportom egyik legkisebb súlyú versenyzőjeként nálam nagyobb, magasabb ellenfelekkel kell majd szembenéznem. Ez mozgat igazán. Mindig is szerettem nagy fába vágni a fejszém. Amit ígérek, hogy csak azt mutatom majd magamból a ringben is, ami valójában vagyok, képviselve azokat, akik valaha is úgy érezték: nem elég erősek, nem elég nagyok másokhoz képest. Amit kérek Tőletek, az az a szeretet, amivel végig kísértetek eddigi utam során, bármibe is vágtam bele. Köszönöm, hogy velem vagytok ebben is.