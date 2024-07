Rubint Réka felülről fotózta magát egy vitorláson bikiniben, így mutatta meg kerek melleit a kamerának. A bejegyzéséből kiderül, hogy már napok óta a születésnapját ünnepli, a hétvégén a barátokkal töltötték az időt.

Boldogság a vízen Fotó: Instagram

Nézze meg a legújabb képét az Instagramról, ami a Balatonon készült róla! Rubint Réka legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy tíz év után fontos döntést hozott: kicsit visszavesz a tempóból. A munkamániás tréner ugyanis folyamatosan dolgozik, ha külföldre is utazik, az gyakran a munkája is egyben, alakreformtáborokat tart. Nemrég úgy döntött, hosszabb szünetet tart, ilyen nem történt tíz éve.

"Ez a nyár nekem többségében a pihenésről fog szólni. Terveztem persze alakreformtábor július elején Törökországban. De utána hetekre kihúztam magam a naptárból

– nyilatkozta. – Végre nem az anyósülésen töltöm a nyári hónapokat, úton a fellépéseimre. Látom, mennyire gyorsan telik az idő, úgy nőnek a gyerekek, hogy csak pislogunk az apjukkal. Zalán is jövőre már gimnazista lesz, készül a felvételire. Kiskora óta építészmérnök akart lenni, és ezt azóta is komolyan veszi. Kitűnő tanuló, a matematika a mindene, mellette rajzol, épít, legózik. De el is várjuk tőle, mint ahogy Norbikától és Larától is, hogy tegyenek a céljaikért. Amit lehet, azt megpróbáljuk nekik megadni, de a munkát nekik kell belefektetni. Büszkék lehetünk rájuk, mert eltökélt fiatalemberek, sőt néha úgy kell rájuk szólni, hogy pihenjenek. De hamarosan utazunk együtt, lesz családi nyaralásunk, amit szerintem én még jobban várok, mint ők" – mondta korábban.

Mikor jönnek az unokák?

Rubint Réka férje, Schobert Norbert nemrég szintén beszélt a családi életükről: "A három gyerekem nevelésében alig vettem részt. Amikor az első kettő született, olyan szinten én voltam a családfenntartó, napi 16 órát melóztam, hogy ha Réka nincs, akkor család sincs. Régen egyszerűen csak egy anyagi támasz voltam a család számára, egy védőbástya voltam. Akkor tudtam velük szórakozni, ha épp nyaraltunk... Majd jönnek az unokák, és amit nem adtam meg a gyerekeimnek, megadom az unokáimnak. Ez a legfontosabb, hiszen szerintem 3-4 éven belül biztos nagypapa leszek" – írta az Origo.