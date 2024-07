Réka a Mokkának adott interjújában tért ki arra, hogy Schobert Norbi továbbra is megfejthetetlen számára. Egy olyan embernek tartja, aki tele van romantikával és érzelmekkel, ami miatt el sem tudja képzelni, mit tervez majd, ha egy nap Schobert Larát, a saját lányát oltár elé vezeti, aki idén a Sztárboxban szerepel.

Réka boldog volt, hogy meglepetésutazást kapott a férjétől, és büszkén vállalja a korát. Elárulta, ennyi eltöltött idő után is nagyon szeretnek kettesben lenni, és mindketten kreatívak, imádnak adni. Emiatt is sokszor élményeket adnak egymásnak, nem feltétlen csak tárgyakat, mint azt a többség teszi. Rubint Réka kiemelte, most nagyon jól érzi magát, úgy érzi, a helyére került az életében, de az elmúlt 1,5-2 év rendkívül nehéz volt számára, sok tanításban volt része. Szerinte, ha az élet akkora pofont ad, mint neki, abból tanulni és építkezni kell.

Emiatt is mondja azt, hogy ezáltal jutott el egy olyan verziójára, ami eddig nem volt meg, és ezért rendkívül hálás.

Arra biztatja az embereket, hogy ha kapnak egy óriási pofont az élettől, akkor arra tekintsenek lehetőségként is.

Jelenleg az sem mondaná, hogy tele van tervekkel, egyszerűen csak jól érzi magát, és ez tisztán látszik rajta.- írta a liner.