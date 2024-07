Saját felesége tanára lesz Galamb Alex, az ország kedvenc pékje. Mónika ugyanis szeptembertől beiratkozik a pék-cukrász szakképzésre, pont abba az iskolába, ahol Galamb Alex ősztől főállásban dolgozik majd szakoktatóként, számol be a jó hírről a Bors. Mint írják, szigorú tanár lesz Galamb Alex, ahol egykor ő maga is elsajátította a pék-cukrász mesterség fortélyait. Úgy véli, hogy csakis a kemény munkával lehet hosszú távon érvényesülni, ezért a feleségétől is elvárja, hogy helytálljon. Mónikával az asszony előző kapcsolatából származó kislányával együtt három gyermeket nevelnek.

Galamb Alexszel kevesebb, mint egy hete készült podcast, ami portálunkon hallgatható meg.