A miskolci születésű, ma már befutott színművész ismerős lehet olyan filmsorozatokból, mint a 200 első randi, a Drága örökösök, a Mellékhatás, a Mintaapák és A renitens. A miskolci Makranczi Zalán június 4-én járt a Miskolci Nemzeti Színházban. Erről és a városhoz való viszonyulásáról mesélt.

Már egy újabb évadot forgat a színművész A renitens című filmsorozatból Fotó: MW

Ijesztő volt neki Pest - nyilatkozott a színművész



Nagyon szeretett miskolcinak lenni, mondta el az Észak-Magyarországnak. – Úgy éreztem, hogy egy kis burokban nevelkedtem. Ez egy részről jó volt, mert jó élményekkel teli gyerekkort mondhatok magaménak, más részről meg hátrány, mert amikor kijöttem a nagyvilágba, akkor szembesültem azzal, hogy ott másképp működnek a dolgok. Tehát az egy nagy flash volt nekem, hogy egyedül maradtam Budapesten.

Emlékszem, álltam az Örs vezér téren, anyukámék távolodtak a kocsival, én meg azon gondolkoztam, hogy tizennyolc évesen mivel foglalkozzak jobban: a nagy szabadsággal, ami a nyakamba szakadt vagy azzal, hogy egyedül vagyok egy nagyvárosban, amiről halvány lila gőzöm sincs, hogy mi hol van.

Ezt a rémísztő érzést körülbelül három évig tartott feldolgozni. És természetesen nem hagytak teljesen magamra szüleim, hiszen mindenben segítettek, amiben tudtak.

Ma már minden Budapesthez köti. – Itt vannak a gyerekeim, a családom, a munkám, így nehéz megoldani, hogy többször menjek szülővárosomba. Olyan persze van, hogy családilag látogatjuk meg a szüleimet. Ma már szabadúszó vagyok, tehát nem kötődöm színházhoz. Ez azt jelenti, hogy csak akkor megyek egy-egy szerepre, ha hívnak. Négy gyerek koordinálása mellett ez így oldható meg – utalt feleségére, Szinetár Dórára, akivel egy közös gyermekük van. – Ezért nem tudom elképzelni magamat tagként színházban, mert akkor nem én osztom be a saját időmet.

Csupa jókat hallott a Miskolci Nemzeti Színházról

Makranczi Zalán édesanyja bejárta az összes színházat fia után, így elég nagy rálátása van az ország más vidéki és fővárosi teátrumaira is. – A miskolciról nagyon jókat szokott mesélni, de nemcsak ő, hanem ismerőseink is, akár színházi berkekben dolgozóktól is azt hallom, hogy nagyon színvonalas lett – mondta a színművész, aki jó kapcsolatot ápol Szabó Mátéval, aki a miskolci teátrum megbízott igazgatója is volt egy időben. Béres Attila jelenlegi igazgató pedig családi barátjuk.