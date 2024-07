Rátérve a friss dalodra, mondtad, hogy jött egy flow, de mégis miként alakult, hogy most írtál új zenét?

Nem vagyok ez a nagyon görcsös ragaszkodó a nem is tudom mihez. Mert sokan zenészek főleg a mainstreamben úgy vannak vele, hogy valamit csinálni kell, legyen valami, de én nem vagyok ilyen. Ha van ötlet, ha jön egy flow vagy inspiráció, akkor viszont érdekes módon nemcsak egyetlen ötlet jön nálam, hanem több is, és ez most is így történt. Igazából kétéves ez a felvétel, mert nem akarom már dalnak nevezni. Amikor megszületett, talán még volt is róla egy bejegyzés a közösségi oldalon, egy kis demót felvettem, ahogy csavartam a base line-t, ami ugye a fő motívuma ennek a felvételnek, és ki is raktam a Skyland Facebook-oldalára. És ott nagyon sok like jött rá. Nem tudom, mi miatt, de nem akkor csináltam meg, hanem jóval később. Ahhoz képest, amilyen maximalista vagyok, hamar összeállt egy végleges formává, de talán még azt is hozzá kell tenni, hogy én nemcsak felvételben gondolkozom, hanem egységében: kell hozzá klip is. Rákattantam egy videós oldalra, ami ráadásul ingyenes, és ott nagyon jó felvételeket találtam, ekkor jött az ötlet, hogy ezekhez a felvételekhez tudok csinálni szinkront, és gyakorlatilag akkor állt össze egy egész. Saját felvételek is vannak benne, a graffiti itt-ott megjelenik, Miskolcon az Y-híd alatt a graffiti parkban vettem fel képeket.

Néztem a hozzászólásokat a klip alatt a Youtube-on és a Facebookon is, és nagyon sokan írták azt, hogy amikor meghallgatták, visszaugrottak a kilencvenes évekbe. Úgy láttam, hogy nagyon pozitív volt a fogadtatása a dalnak. Te mit tapasztaltál?

Igen, ez is érdekes és egyben kínzó kérdés volt bennem sokáig, hogy ha új Skyland-tracket készítünk, akkor menjek-e a mostani trendek után, ami a nyolcvanas éveket idézi. Arra pedig nem volt jellemző az, ami a kilencvenes évekre, hogy mindig jött egy nagyon komoly stílus, ha csak az elektronikus zenéket nézzük is. Sok újfajta hangzás jött egymás után, és akkor azok után konkrétan menni kellett, mert öt év múlva már érezted, hogy elavult. Persze mi is valamin felnőttünk, mindenkinek van egy táptalaja, de a mostani zenékben nem hallok mást, csak a nyolcvanas éveket. Ebből áll össze a mai napig is az összes mainstream, a legnagyobb nevek is. Meg most már mindenki dj és minden dj-nek van egy száma, ami biztos, hogy valaminek a feldolgozása, nagyon kevés olyan zenét hallok, ami saját kútfőből van. Tehát visszakanyarodva nagy dilemmám volt, hogy most mit csináljak, aztán a végén rájöttem, hogy semmit nem kell csinálni, ott kell folytatni, ahol abbahagytam. Van egy érdekes történetem. Egy miskolci rajztanárnő megengedi, hogy zenét hallgassanak rajzolás közben a diákjai. És mit ad Isten, a Skyland Figyelem című nótája felcsendült, és ő nagy büszkén mondta, hogy bizony személyesen ismer engem. Ezek 13, 14 éves gyerekek, és bejön nekik a zeném, hallgatják. Ledöbbentem, ezek szerint a kilencvenes évek és ez a veretős hangzás ugyanúgy be tud jutni a fiatalok ingerküszöbén. A videó alatt talán 1-2 elmarasztaló komment volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan gondolom én ezt, hogy most a huszonnégy évvel ezelőtti műfajt előveszem, hát pontosan ebből, hogy nem hallok újat, sőt.