A napokban jelentette be egy posztban Majka, hogy elindult a nyári turnéja, és, hogy mely állomásokon találkozhat vele és csapatával a közönség. Most pedig egy friss Insta posztban azt írja: „Berúgtuk a balatoni szezont is, thx Keszthely!!”

A feltöltött fotók alapján az idei buli is nagyot szól, érdemes lesz vármegyei koncertjeire ellátogatni az ózdi fenegyereknek.