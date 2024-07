Aranyosi Péter múlt héten a Facebookon számolt be arról, hogy Kispest díszpolgárává választották. Elismerése kapcsán most a Blikk készített vele interjút, melyben egyebek közt arról is beszélt, hogy bár a szülővárosában, Miskolcon 23 évig lakott, majd élt 5 évet Nyíregyházán is, élete második felét Kispesten töltötte – és tölti –, ahová 24 évvel ezelőtt költözött.

Amikor arról kérdezték, fontosnak tartja-e, hogy elismerjék a munkáját, a következőket felelte:

A közönség elismerése fontosabb, de a szakmai, társadalmi díjaknak is nagyon örülök. Hazudik az a művész, akit ez nem érdekel. Azt gondolom, minden művész szeretethiányos, szomjazzuk az elismerést.

Mint mondja, meglepődött, amikor díszpolgárrá választották, meglátása szerint ugyanis nem tartozik szorosan a kispesti művésztársadalomhoz, nem szokott részt venni összejöveteleken, és a társadalmi munkát is másképpen végzi.

Segít, ahogy csak tud

Amikor egy cég felajánlj nekem valami szép dolgot, akkor én azt Facebookon keresztül eladom, majd az árából elmegyek, és bevásárolok. Ezt a bevásárlást hordom szét Kispesten a rászorulóknak. Nem szoktam ezt reklámozni. A cég megkapja a reklámfelületet, én bevásárolok, és ezzel tudtam segíteni.

