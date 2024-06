Vajna Timi megrázó vallomása: még nem mondott le az anyaságról, s ha kell, hatvanévesen is próbálkozik majd a teherbeeséssel. Bár az ország még Vajna Timiként emlegeti, a médiaszemélyiség valójában már új férje vezetéknevét, a Ráthonyit viseli. A célja azonban lassan 10 éve ugyanaz: édesanyává válni. Vajna Timi: „Nem szeretnék kicsúszni az időből” Az egykori modell már Andy Vajna feleségeként is beszélt a gyermekvállalásról: „Egy számmisztikus szerint 2018 az én évem, akkor jön majd a baba.”

Harminchat leszek már, nem szeretnék kicsúszni az időből. Meg az sem titok, ez hosszadalmas procedúra lesz, tehát el kellene kezdeni. Andy már most kezdené, rögtön szeretné a babát. De türelmes, és még mindig rám vár – mesélte lapunknak még 2016-ban Timi, aki mára egyre keményebben küzd egy sikeres terhességért. 60 évesen sem adná fel a reményt Timi.

Cicáit gyerekeiként kezeli

Kálváriájának egy szeletét a közösségi médián keresztül követői elé is tárja időről időre. Így értesült a nagyérdemű a kellemetlen kezelésekről, beültetésekről, s vetéléseiről is. A kudarcok ellenére a cicáit gyermekeiként szerető Timi nem adta fel a harcot, sőt, olyannyira elszánt, hogy még akár évtizedekig is képes lenne különböző módszerekkel kísérletezni.

Egy 24 óráig elérhető Instagram-történetében ugyanis a minap egy külföldi sikertörténetről szóló cikket tette közzé. A szalagcím szerint egy 63 éves nagymama és 26 éves lovagja néz szülői örömök elé, ugyanis első közös gyermeküket várja a hölgy.

A 41 éves vállalkozóasszony nyilván okkal osztotta meg a hírt: erőt merít a csodával határos történetből, s ha kell, hát ő is küzd még sok-sok évig, hogy megtörténjen a várva várt csoda.