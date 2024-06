Pál Dénes a közösségi oldalán két fotót is posztolt egyházi esküvőjükről. Két gyermeke édesanyjával, Henivel hivatalosan már 2022 óta házasok, de fontos volt számukra, hogy Isten előtt is kimondják az igent. Mint most kiderült, akkor polgári szertartás keretén belül keltek egybe. A bejegyzés szerint mindketten fontosnak tartották, hogy legyen egyházi esküvőjük is, ezért a múlt hétvégén a templomban is örök hűséget esküdtek egymásnak.

„Örökkön örökké – eddig is tudtuk és “hivatalosan”, az anyakönyvvezető előtt már rég kimondtuk egymásnak az igent. A hétvégén Isten előtt is megerősítettük az eskünket, a kislányunk pedig részesült a keresztség szentségében. Gondolkodtam sokat, hogy megosszam-e, mert az ember erről nem nagyon beszél, a hit magánügy, nem tesszük a kirakatba. De a feleségemnek és nekem is fontos volt az egyházi esküvő, ahogy az is, hogy a gyerekeinket megkereszteljék. Emma Sára keresztelője pedig – ugyanúgy, ahogy annak idején Panna Rózáé - csodálatos élmény volt, amit csak a családunkkal osztottunk meg. Köszönjük Levente atyának, hogy széppé, meghitté, vidámmá és egyben felejthetetlenné tette nekünk ezt a napot!” - írta a képek mellé az énekes, aki középiskolás éveit is egyházi intézményben, a miskolci Fráter György Katolikus Gimnáziumban töltötte.