A közmédia évről évre könnyűzenei díjátadón ismeri el a műfaj meghatározó szereplőit és feltörekvő tehetségeit. Idén kilenc kategóriában vehettek át díjat az előadók az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió munkatársaitól, valamint a Petőfi Zenei Díj életműdíjas és Kossuth-díjas Nagy Ferótól.

A Petőfi Sándort formázó szobrokat immár nyolcadik alkalommal adták át

Az év férfi előadója Fehérvári Gábor Alfréd "Freddie", az év női előadója Gubik Petra lett. Az év együttese díjat a Magna Cum Laude vehette át; az idén 25 éves zenekar jubileumi koncertjének felvételét június 15-én láthatják a Duna nézői.

Két díjazott már A Dal 2024-ben ismertté vált. A dalválasztót a Legényes című dallal megnyerő László Evelin a Petőfi Zenei Díj év dala elismerést is kiérdemelte. Az intim üzenetet megfogalmazó szerzemény zenéjét és szövegét az előadó férje ihlette és lényege önmagunk elfogadása. Az eredetileg folk stílusú produkció a nép-, a rock- és a szimfonikus zene fúziójában csendült fel a dalválasztó döntőjében. Az Arcidra A Dal 2024 felfedezettjeként szintén Petőfi Zenei Díjas lett az év felfedezettje kategóriában.

A díjátadó műsor új magyar dalok megszületését is ösztönözte, dalpremierrel érkezett László Evelin, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Pély Barna pedig új, a magyar sportolókat buzdító, a párizsi olimpiára írt dalát hozta el a közönségnek. Az előadóművész zenekara vonósokkal egészült ki a különleges alkalomra, a dalhoz az MTVA készített klipet. Szőke Nikoletta Sárik Péterrel és A Dal 2024 döntősével, a Negállal együtt lépett színpadra, Nagy Adri pedig a Here We Are zenekarral és a Phoenix RT együttessel énekelt a színpadon.

Forrás: Facebook/László Evelin

