Újabb sikerek, koncertek

„Abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy nem csak meghívást kaptam az idei Petőfi Zenei Díjátadó gálára, ahol debütálhattam “Merengő” című új dalommal, melyben míg én zongorán kísértem magam, Madarász Gábor-Madi gitárjátékával színesítette a lírai dalt -, de elnyerhettem “Az Év Dala” kategóriájának Petőfi Zenei Díját is. Hatalmas örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a szakma ilyen szinten elismeri munkásságomat a Legényes című saját szerzeményemmel.

László Evelin elmondta, kiváltképp motiválja a díj, hogy alkosson még a jövőben, nagy erőt is ad az útra. Hisz abban, hogy sokan tudnak azonosulni ezzel a világgal és értékrenddel, amit ő képvisel. Sőt úgy gondolja, hogy igényli is a közönség, hogy egy előadó-szerző dalban fogalmazzon meg helyettük érzéseket és gondolatokat.

„Hála Istennek számos példa bizonyította már ezt és a visszaigazolások engem is megerősítenek abban, hogy nem csak a fióknak írok. Legjobb része mindennek az, hogy az alkotás során is végig önmagam adhatom. Nem kell bizonyos szerepek mögé bújnom, vagy más aspektusból írnom, mert a saját tapasztalataim és impulzusaim útján is millió ötlet születik. Persze a környezetem aktualitásai, - legyen az probléma, vagy épp egy megfejtés, ugyanúgy inspirálnak"– emelte ki.

Pécsett majd Bonyhádon lép fel

Legközelebb Pécsett találkozhat velük a közönség július 13-án, majd augusztus 10-én Bonyhádon, szeptemberben pedig Budapesten fognak zenélni. Az egyik egy igazán nagyszabású rendezvény lesz, hiszen szívükhöz nagyon közel álló zenekar előtt léphetnek színpadra szeptember 21-én.

„A nyár viszont még csak most indul. Őrületes elánnal megyünk előre, így nagy tisztelettel fogadunk minden további felkérést, hogy bemutathassuk a Bolyongó lemez anyagát, illetve néhány új dalt is a közelgő lemezről. Vannak még szabad időpontjaink a koncertnaptárban. Október végén utazunk ki Berlinbe, a Hansa Stúdióba és Madarász Gábor-Madi lesz továbbra is segítségemre. Egy 8 dalból álló lemezt fogunk készíteni ősszel, és ehhez komoly előmunkálatok szükségesek. Éppen ezért az idei nyár nem a nyaralásokról fog szólni, hanem az aktív alkotásról - a jó hír viszont az, hogy mindezzel töltődni fogunk, hiszen mindig sokat ad egy zenésznek, dalszerzőnek, amikor 1-1 új dalon dolgozhat. Hát még ha egy lemeznyin, már alig várom. A Merengő lesz az egyik rajta, ami a szombati díjátadó gálán debütálhatott. A többi egyelőre maradjon meglepetés. Egy biztos, továbbra is azon leszek, hogy a mondanivalón ne essen csorba és a zene is megérkezzen a szívekbe" – sommázta mondanivalóját László Evelin.