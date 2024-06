Azt lehet tudni, hogy Schobert Lara szeret bulizni, és semmi jónak nem az elrontója. Jóból az idén először megrendezésre kerülő, elsőszámú alföldi vizes fesztiválként is számon tartott Mizújs Babám?-on sem lesz hiány, hiszen fantasztikus programokkal készülnek a szervezők az odalátogatóknak.



„Fesztivál rajongó vagyok, így nem is volt kérdés, hogy idén az első Mizújs Babám feszt sem marad ki! Gyertek ti is Gyopárosfürdőre, és nyissuk meg a szezont együtt!” – invitálta Lara egy nemrégiben megjelent videóban követőit, hogy kövessék őt a fesztiválra is. Ám hírességekből egyébként sem lesz hiány, hiszen kilátogat Gyopárosfürdőre sokak kedvence, Dobai Aty is, de összefuthatunk a Next Top Model Hungaryből ismert Hawa-val vagy akár Sipos Mátéval is.

Elő a fürdőnacival és irány az alföldi vizes fesztivál!

Nem fog unatkozni sem nappal, sem éjjel az, aki ide látogat, ígérik a szervezők.



„A változatos zenei kínálat mellett - a Carson Coma-tól a retrón át a K.Kevinig, minden generáció megtalálja a számára leginkább tetsző zenei stílust, de a nappali ingyenes program felhozatallal talán még az éjszakai sem versenyezhet: hennázhat, sárkányhajózhat, sőt, az idősebbek nagy örömére, szűrővizsgálatokat vehet igénybe, aki szeretne. Továbbá a híres magyar főorvos, oxyológus dr. Zacher Gábor előadásával is kedveskedünk az odalátogatóknak 28-án, délután 14 órakor, de ha ezután már elég a komoly témákból, játékos kedvű fesztiválozóink ügyességi versenyeken vehetnek részt értékes nyereményekért. Ha falnánk valamit, a hatalmas streetfood kínálatot bejárva, éhen garantáltan nem maradunk. A helyszínen van egy csodálatos tó amelyben vizibiciklizni és supozni is lehet, ezenkívül kül- és beltéri medencék is állnak rendelkezésre. Egy fantasztikus gyógyvizes medence is található itt, amelyet 2016-ban hivatalosan is gyógyhellyé minősítettek” – részletezte a fesztivál főszervezője, Irimiás László, aki hozzá tette, hogy szerencsére berobbant az országos kánikula, jó időre számítanak a szervezők.

Gyorpárosfördő környékére is érdemes ellátogatni, ha már erre járunk, hiszen itt található a Nagy Gyula Területi Múzeum (néprajzi, és történelmi múzeum) és egy országszerte is kuriózumnak számító Kútmúzeum is, nem csalás, nem ámítás, tényleg van ilyen!

Az már tényleg csak hab a tortán, hogy a környéken található a Kardoskúti Madárvonulás Múzeuma is, amely számos fokozottan madár és egyéb védett állat élőhelye is.