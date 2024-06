Mint a boon.hu rendszeresen beszámol róla, a mélyszegénységből kitartó munkával kiemelkedő Galamb Alex szakmai életútja azzal kezdődött el, hogy 2014-ben beiratkozott a Debreczeni Márton Szakképző Iskolába, pék szakra. Azóta leérettségizett, megszerezte a cukrász szakmát is, sőt egykori iskolájának egyik gyakorlati oktatója, azaz ő adja át tudását az ifjú pékeknek, cukrászoknak.

Galamb Alex kis védenceivel

Fotó: olvasó

Ő így emlékszik vissza: "Amikor még a Debrecenibe jártam, már akkor megfogalmazódott bennem: mi lenne, ha egy nap én is tanítanám a pék és cukrász szakmát. Nagy boldogság volt számomra, hogy 2017-ben részt vettem a Pék Szakma Kiváló Tanulja Versenyen Nagykőrösön, és jó helyezést értem el..."

A következő lépéskén a cukrász szakmát is kitanulta Alex munkahelye, a Kisgergely Cukrászda segítségével, így már nemcsak péksüteményeket, hanem cukrász termékeket is tud készíteni. Azután jött az érettségi. Aztán újra az iskolapadba a Debreczeni Márton Szakképző Iskolába, ahol pék-cukrász technikus képzésre, amelyet 2023-ban el is végzett.