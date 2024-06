Vajna Tímea New York egyik felhőkarcolóján látható elegáns, fekete miniruhában annak a képsorozatnak az első fotóin, amit Instagram-oldalára töltött fel. Boldogságáról azonban a hatodik kép árulkodik a legtöbbet.

Ráthonyi Zoltánnal tavaly decemberben mondták ki egymásnak a boldogító igent. Most épp New York manhattani részén jártak együtt, ahol több kép is született, és volt köztük olyan is, melyen együtt szerepeltek.

A friss képek arról tanúskodnak, hogy a szerelem lobog köztük, hiszen a képsorozat egyik fotóján férje szenvedélyesen öleli és csókolja. Dögös ruhás és bikinis fotóit már megszokhattuk tőle, férjével azonban csak ritkán lehet közös képen látni. Az utolsó felvételen ugyancsak egy fekete miniben pózol Vajna Tímea, de már egy másik, csillogós szettben, férje pedig egy elegáns, ezüstszínű öltönyben áll mellette - írta a femina.