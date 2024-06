„A Halott Pénz vendége lehettem a Puskásban. Gratulálok a srácoknak a bulihoz. Egy generáció előadói vagyunk. Ők is kis klubokban kezdték, és most megrakták a legnagyobbat. Tisztelet nektek Dávid és Márk, Halott Pénz!” - örült a közös fellépésnek ByeAlex Facebook-oldalán. A hasonló kezdetek mellett az is összekötő kapocs lehet ByeAlex és a Halott Pénz tagjai között, hogy a Sleppel ByeAlex is fülbemászó, kellemes dallamtapadást generáló számokkal rukkol elő, amiket a rádiók is előszeretettel játszanak.