Közösségi oldalán videón jelentkezett be Veréb Tamás, a miskolci énekes. Ezen az erkélyükön ugrál örömében. Egy pillanatra feltűnik Tomi szerelme, Koltai Vivien és kiskutyája, Kolbi is. „Amikor otthon is olyan, mintha nyaralnál... és mint tudjuk, a májusi eső aranyat ér” - írta videójához a celeb.