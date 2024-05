Az időjárás a legelső napokban kevésbé kedvezett a vörös szőnyegen lélegzetelállító ruhakölteményekben pózoló sztároknak és a palota előtt kígyózó sorokban várakozó fesztiválozóknak. A borongós idő és a szórványos eső ellenére 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál a keddi ünnepélyes megnyitó óta várja a látogatókat. A napsütéses fesztiválidőre még előreláthatólag pár napot várnunk kell, a szervezők viszont mindent megtettek azért, hogy ne legyen borongós az indulás. A vígjátékairól híres Quentin Dupieux Le deuxième acte / The Second Act című versenyen kívüli alkotása gondoskodott a nyitóhangulatról és arról, hogy a franciák nagy kedvenceit, köztük Léa Seydoux-t, Vincent Lindont és Louis Garrelt felvonultassa a vörös szőnyegen.

Vincent Lindon és Lea Seydoux a francia nézők nagy kedvencei a vörös szőnyegen

Fotó: AFP

Ott volt az ünnepségen a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep amerikai színésznő is, akinek pályafutása előtt tiszteletbeli Arany Pálmával hajtott főt a fesztivál. A rangos elismerést a szintén Oscar-díjas Juliette Binoche adta át tengerentúli pályatársnőjének. Sajnos mindezekről idén lemaradtam, ahogy az Un certain regard elnevezésű parallel szekció megnyitójáról is, mely Rúnar Rúnarsson Ljósbrot című alkotásával indított. Időben érkeztem azonban, hogy láthassam George Miller Mad Max-sagája legújabb epizódjának ünnepélyes bevonulását, a filmet pedig a következő reggeli repríz vetítésen sikerült elcsípnem.

Meryl Streep tiszteletbeli Arany Pálmát kapott

Fotó: AFP

Mindig nagy dilemma számomra, hogy a fesztiválok alkalmával mit válasszak, a hamarosan a hazai mozikba is látható látványorgiát vagy egy olyan művészfilmet, mely ki tudja, eljut-e majd hozzánk. Ez esetben, ahogy sokszor máskor is, győzött a vágy, hogy több mint 1500 emberrel, a fesztiválpalota legnagyobb vásznán láthassam az ausztrál rendező legújabb akciómoziját Anya Taylor-Joy és Chris Hemsworth főszereplésével. A Furiosa: történet a Mad Maxből pont azt a lélegzetelállítóan izgalmas és látványos szuperprodukció, amit vártam tőle, és erről május 23-tól a magyar mozinézők is meggyőződhetnek. A film 28 esztendős szőke sztárja, Anya Taylor-Joy a fesztiválra érkezése óta hol extravaganciájával, hol eleganciájával kápráztatja el a fotósokat és a közönséget.

Váró Kata Anna

Cannes, 2024. május 16.