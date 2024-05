A Müha Klubok koncepciójuk szerint egy pódiumbeszélgetéssel kezdődnek, amelyek célja, hogy a művészek közelebb kerülhessenek közönségükhöz, azaz emberközelbe hozza a sztárokat.

Most sem lesz ez másként

Most két vérbeli rockert, Nagy Dávidot és Schrott Pétert mutatják be, akik szóló pályafutásuk dalai mellett rock klasszikusokat is műsorra tűznek - akusztikus köntösben előadva a Művészetek Háza Kávézójában.

Schrott Péter nevét a Tűzmadár, Continoom, Zártosztály, Omega Testamentum zenekarok révén hallhattuk. Ez az akusztikus műsora mindenféle zenei kütyüvel, looperrel, szájgitárral, lábdobokkal tarkított előadásmódja egészen egyedi élményt nyújt. Péter már többször lépett föl a Zártosztály koncertjén Miskolcon az Adyban és a Gárdonyi parkban is.

Nagy Dávid nevét a rockrajongóknak nem igazán kell bemutatni. Legtöbben a Pokolgép gitárosaként ismerték meg, de a híres metal zenekaron túl is van bőven zenei élete. Saját, pop-rock - blues dalai is zseniálisan szólnak. Dávid a Műha Klubot követő szombaton a Gárdonyi parkban fog gitározni a Totális Metál koncerten Kalapács Józsi és Rudán Joe és más volt Pokolgép tagok társaságában.