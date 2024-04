A World Top Model Hungary 12 legszebb hölgye közé válogatták be még tavaly novemberben. Szépségét ott is felfedezték, jutalma egy 15 napos modellakadémiai képzés Monte-Carloban. Korábban Claudia Schiffer is itt végzett, ki tudja, talán a bükkábrányi szépség előtt is nagy lehetőségek nyílnak meg.

Gere Bernadett

A szépségversenyek mellett a fotózás is érdekli. Ezen is téren is sikerrel járt: májusban az Esküvő Trend Magazin hasábjain láthatjuk Gere Bernadettet.

Az autók iránti rajongása vezette a Miss AMTS versenyre, ahol újabb sikert zsebelt be. Ő lett a második udvarhölgy, ezzel pedig egyenes út vezet Torinoba, ahol áprilisban Magyarországot képviseli majd az ottani autókiállításon.

Sok a lehetőség, csak élni kell velük

Mekkora esélye van egy magyar, főleg egy borsodi lánynak ezeken a szépségversenyeken? - kérdeztük a bükkábrányi szépséget.

- Szerencsére nagyon sok verseny indul Magyarországon. Minden hónapban van egy-kettő verseny, amire lehet jelentkezni és a nyeremények is elég jók. A legtöbb szépségverseny Budapesten van, így meg kell oldani az utazást. Szerencsére nekem eddig mindig sikerült.

Ha valaki eldöntötte, hogy szívesen kipróbálna egy ilyen versenyt, ne habozzon.

- A versenyeket úgy tudom be, hogy egyfajta tapasztalatszerzés. Voltam már kisebb versenyeken is, ahol kevesebben indultak, de kipróbáltam magam nagyobb versenyeken is. Igazából meglátok egy hirdetést, és szimpatikus, időben is jó nekem, akkor jelentkezem. A szüleim és a párom véleményét ki szoktam kérni, jó, ha elkísérnek egy-egy megmérettetésre. Szerencsés vagyok, hogy támogatnak engem ebben. A versenyeken pedig olyan ismert és tapasztalt híreségekkel is találkozhatok, aki segíthetnek a továbbiakban a karrierem építésében.

Tündérszépek a boon.hu oldalán

2024-ben immár ötödik alkalommal rendezzük meg a Tündérszépek országos szépségversenyünket. A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket. A verseny regionális szinten indul, majd innen jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A döntőbe jutott 22 hölgy közül a szakmai zsűri választja ki a Tündérszépek 2024 országos szépségverseny győztesét és udvarhölgyeit, valamint a közönségszavazás végén kiderül az is, hogy ki lesz a Tündérszépek 2024 közönségdíjának tulajdonosa. Idén is a hölgyek segítségére lesznek mentoraink: Kárpáti Rebeka, Köllő Babett és Tótpeti Lili. Jelentkezni április 21. 23:59-ig lehet.

Mit tanácsol egy tapasztalt szépségversenyző azoknak, akik még nem merték beadni a jelentkezésüket?

- Szerintem elsősorban ne versenyezni akarjanak. Az elején elrontottam azzal, hogy mindenképpen nyerni akartam, és legyőzni mindenkit. Azt gondoltam, ha nyerek, az nagyon nagy önbizalomnövelő lesz. Az volt a baj, ha nem nyertem, csalódtam. Ha elindulsz egy versenyen, már az is nagy dicsőség, hogy beválogatnak. Tudnod kell, hogy ugyanolyan esélyekkel indulsz, mint bárki más.

A fiatal lány rajong az autókért

Az autókhoz egyéb szálon is kötődik, ugyanis egy piros Ferrarival rója a köröket, szintén versenyszinten. Tavaly a Magyar Szlalombajnokságon helyezést is elért. A mentora Bognár Martin szlalom autóversenyző, az ő autójával indul Bernadett, ami nem más, mint egy piros Ferrari BRC 02-es.

Nemcsak szép, ügyes is: a cukrászképzés elvégzése után épp az interjú készítésének napján kapta a hírt, hogy hétfőn az Otthon Étteremben kezdhet. Nagy álma, hogy a Desszertem cukrászdájában dolgozhasson, aztán pedig saját üzletet nyithasson. A következő terve pedig egy jetsky tanfolyam elvégzése lenne.

Igazi álomélete van. Amit szeretne, azt megvalósítja. Ahogy ő fogalmaz: