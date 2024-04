A Galamb Alex által alapított Sütni jó! Alapítványnak fontos a gyerekek szakmai képzése. A napokban az alapítvány gyermekei meghívást kaptak az egyik miskolci étterembe, ahol bepillantást nyerhettek abba, hogyan működik a gyorsétterem mindennapi munkája. Együtt dolgozhattak a pizzaszakáccsal illetve a hamburgersütővel.

Így dolgozik a pizzasütő

Fotó: olvasó

A foglalkozás végén olyan pizzákat és hamburgereket készítettek, amit ők maguk elfogyaszthattak.

"Nagyon felemelő érzés volt számomra, hogy az egyik kisfiú azt mondta, szívesen lenne pizzaszakács" - mondta Galamb Alex. Hozzátette: "Azt gondolom, jó úton járunk affelé, hogy az alapítvány a pék és a cukrász szakma mellett más foglalkozásokat is bemutasson a gyerekek számára".

Fontos küldetés

Szepesvári Ágnes, az étterem vezetője elmondta: "Ma az éttermünkben tisztán látható és érezhető volt, hogy mitől annyira különleges ember Alex. Aki ennyire szívén viseli a gyerekek sorsát és előremenetelét, az csakis tiszteletet érdemel. Megtapasztalhattuk, hogy ezen gyerekek integrálása, világnézetük tágítása mennyire fontos küldetés. Az ilyen lehetőségek, amiket ma nyújtottunk számukra, egy csepp a tengerben, de látni a mosolygós arcukat, az érdeklődésüket, hogy velünk együtt készítették el a kedvenc pizzájukat és hamburgerüket és utána milyen jóízűen ették azt meg, az nekünk, kis csapatunknak is nagyon sokat jelentett. Az hogy birtokukba vették az éttermet, ahogy élvezték az itt töltött időt, az számunkra is a nap csúcspontja volt. Fontos volt számunkra is, hogy a ma idelátogató gyerekek érdeklődését felkeltve tapasztalatot szerezzenek, megismerjék és esetleg a későbbiekben kamatozathassák az itt szerzett élményeket a mindennapjaikban is. És az már csak hab a tortán, hogy minden gyerkőc egy szeretetteljes öleléssel és mosolyogva ígérte meg hogy még találkozunk. Mi is várjuk már nagyon..."