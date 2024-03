„Nagy álmom teljesül most azzal, hogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával közösen adhatom elő saját szerzeményemet”

– osztotta meg érzéseit a miskolci László Evelin aki az elődöntőből csúcsteljesítménnyel maximális pontszámmal jutott a döntőbe.

– A Legényes 2022-es nyaralásunk során született a szálláshelyi szobánkban. Akkor még fogalmam sem volt róla, milyen sok lélekhez fog elérni egyszer a férjem ihlette dalom. Áldásként fogom fel ezt a közvetítő szerepet, hiszen a dalaimban foglalt üzenetek nemcsak tapasztalások útján íródnak. Hiszek abban, hogy van valamiféle összeköttetés az égiekkel, az univerzummal, valami nálunk sokkal nagyobb erővel - ki miben hisz -, ami segít minket, hogy alkothassunk, hogy értékeket adhassunk át a világnak. Ezért hát szívem legmélyéről írok és dalolok én is. Nem lesz ez másképp a döntőben sem - akárhogyan is alakuljon, 2024. március 23-a egy meghatározó nap lesz az életemben. Hálás vagyok a családomnak, a férjemnek, a barátainknak és mindenkinek, aki támogat, aki hisz bennem. Hatalmas boldogsággal tölt el az, hogy a döntőben lehetek - számomra ez nem kis dolog. Mindazokat, akiket megérintett a Legényes és akikhez eljutott annak üzenete, arra szeretném kérni, hogy amennyiben esélyt kapnék a zsűri által szombaton, szavazzanak rám. Kódszámom a 20-as - amit húsz alkalommal tud majd egy telefonszámról elküldeni a kedves szavazóközönség. Előre is hálásan köszönöm a támogatást. Csodaszép produkciókat láthatunk-hallhatunk majd, érdemes lesz nézni – invitálja a közönséget Evelin.