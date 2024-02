Harmóniában együtt

„Olyasféle harmónia uralkodott a színpadon, amit ritkán tapasztalhat meg az ember. Mindenki a legjobb formáját hozta, ami a színpadképpel, a tánc koreográfiával egyetemben csak hab volt a tortán. Nem véletlen, hogy könnyeimet is képtelen voltam tovább tartani... Igazán megható és hasznos gondolatok hangzottak el minden zsűritagtól, amiket be fogok építeni a jövőben, és amikből meríthetek. Azt tudni kell a Legényesről, hogy nem A DAL-ra íródott, ez egy teljesen ösztönösen született mű, amit a legbensőségebb szeretet-szerelem megtapasztalása ihletett - férjem által. Mondanivalója a kulcs, és az ismétlődő dallamvilág miatt egy-két ponton bizony kihívást jelent az, hogy milyen hosszan/röviden szólaljanak meg a szóvégek. Születésekor nem racionálisan gondolkodtam, sőt... nem is gondolkodtam, csupán az érzelmek vittek előre. Előadóként azonban felelősségünk van, és ugyanúgy hálás vagyok Gyuri építő jellegű kritikájáért, mint Lojzi, Szandi és Péter szavaiért, hiszen ezekből tanul az ember, és úgy lehetünk még jobbak, ha meg is fogadjuk azokat a tanácsokat. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen profi, elismert, nagy múlttal rendelkező és sokat tapasztalt szakmai zsűri előtt állhatok színpadra, akik már bizonyítottak, és akik ugyanúgy előadták saját "legényesüket" annak idején valahol pályájuk kezdetén. Az élet mindig tanít valamit. Nem titkolt célom, hogy példát mutassak a zenémmel: lehet, máshogyan is. Arra biztatnék minden szerzőt és előadót, hogy azt írja és énekelje ki magából, ami szívből jön, ami őszinte, ami épít és amit akár több száz év múlva is büszkén vállalna az utókor előtt. Nemhiába van egyfajta varázsa a népdaloknak is" – fogalmazta meg az énekes.

Tenni a jövőért

Evelin elárulta, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett már hozzá, ami hatalmas erőt, lendületet és reményt ad, valamint szerinte bizonyítja azt, hogy van még igény az ilyesfajta, mély üzenetet hordozó zenékre. Megjegyezte, vannak azért pörgősebb dalai is, nem véletlenül kapott Bolyongó címet első szóló albuma. Különböző stílusok között bolyong, tapossa az útját. „Kaméleonnak gondolom magam a zenében, mondhatni mindenevő vagyok ezen a téren, és szeretem más-más műfajokban kipróbálni magam. Nem lesz ez másként most sem, ugyanis idén egy olyan újítás történt A DAL 2024-ben, hogy az elődöntőben nem akusztik verzióban szólalnak majd meg a dalok, hanem úgynevezett crossoverben - tehát minden továbbjutó kap valamilyen stílust, amibe feladata lesz átdolgoznia versenydalát. Izgalmas és úgy gondolom, hogy minden előadó/zenekar számára a fejlődés lehetőségét magában hordozó élmény lesz ez" – fejezte ki reményét.

Jön a rock verzió

A Legényest legközelebb rock verzióban hallhatja így a kedves közönség, ami elsőre nehezen összeegyeztethetőnek tűnik az eddig hallottakkal, de bizton állíthatom, hogy a legjobb kezekben vagyunk, és mindannyiunknak az a célja, hogy a lehető leghitelesebb maradhasson a dal új köntösében is

– fogalmazott az énekes.

– Kisminkeljük, füstösítjük egy kicsit, annak valódi értékeit tiszteletben tartva és a rock elemeivel oly módon ötvözve, ami abszolút határokon belül mozoghat a Legényes világában. Jó lehetőségnek érzem és kifejezetten örültem neki, mikor kiderült, hogy ebben a stílusban fogunk dolgozni! Tény, hogy a lírai vonal közelebb áll hozzám, de mellette nyilván én is, mint mindenki - olykor szeretek "megőrülni" és kiengedni a gőzt zúzósabb számokra is (habár ez egyelőre még csak a négy fal között történt meg). Meglátjuk, mit enged majd a szerzemény, a színpad és mi az, amit valóban magaménak érzek, mert a dal üzenetének és értékének célba kell érnie, - ezt nem győzöm hangsúlyozni".