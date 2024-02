A miskolci zenekar, a Heres We Are Együtt egyedül című szerzeményével jutott be A Dal 2004 című műsor, TOP40-es mezőnyébe. Ott azonban nem álltak meg, mert a szombat esti élő műsorban kivívták mind a zsűri, mind a közönség elismerését és 48 ponttal jutottak be az elődöntőbe.

Here We Are

Fotó: MW

Civilben barátok

A három fős banda 2018 márciusa óta zenél együtt a jelenlegi felállásban, stílusa pop-rock. Egy év múlva, 2019-ben jelent meg az első nagy lemezük, amelyen 10 dal hallható és a Lámpás albumnevet viseli. A zenekar igyekezett minden hónapban egy új dallal és egy videóklippel is meglepni a rajongóikat, és ezáltal fokozni a kíváncsiságukat. Mindig előre dolgoznak.

A zenekar országszerte koncertezik, de vármegyénkben szeretnek a leginkább játszani, hiszen itt a legismertebbek. Nem véletlen, hiszen a srácok tősgyökeres borsodi fiatalok. A banda igyekszik újabbnál újabb meglepetéssel készülni rajongóik számára. A bandában családtagként tekintenek egymásra, hiszen nem csak zenésztársak, hanem barátok is. A srácok szeretnek minél több közös programban részt venni együtt.

Kezeket fel!

A szombati vidadal második helyen továbbjutó bandája, az ugyancsak misolci kötődésű Jazztelen 47 ponttal. A Jazztelen „Itthon otthon” című harmadik albumán hallható „Kezeket fel!” című szerzemény jutott be a negyvenes mezőnybe. A dalról elmondható, hogy az album aduásza és egy nettó fesztiválhimnusz. A zenekar harmadik albumának stílusára jellemző, hogy populáris és vidám oldaláról közelítik meg a blues-rock műfaját.

Jazztelen

Fotó: MW

A zenekar 2013-as megalakulás óta eltelt 10 évben igazán szép és eseménydús utat járt be. A 2017-es „A végtelenbe és még tovább”, valamint a 2019-es „Rocksztárok bűne” után a 2023-ban megjelent „Itthon otthon” album sokkal bensőségesebbre sikerült, jó pár személyesebb hangvételű dal hallható a lemezen.

A menetrend

Mint ismeretes, 2024-ben is keresik a legjobb dalt Magyarországon. A Dal 2024 előválogatójában 60 produkciót hallgatott meg a zsűri, majd kialakult a Duna dalversenyének 40-es mezőnye.

2024. február 10-től négy szombat este a válogatókban tízesével mutatkozhatnak be a produkciók. Már túlvagyunk három bemutatkozáson. A tét az elődöntőbe kerülés, amelyben a versenydalok crossover feldolgozásban hangoznak el. A dalválasztó első adásában pop, rock, lírai, folk és elektronikus zenék versenyeznek.

A Here We Are balladai, a Jazztelen folk stílusban kell, hogy eljátssza dalát az elődöntőben.