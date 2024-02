Az ítészek - a műsor előzetese szerint - a döntést a zene minősége, a szöveg minősége, valamint a zene-szöveg kapcsolata alapján hozták meg, továbbá fontos szempont volt, hogy a versenyzők megállják a helyüket élő adásban. László Evelin Gréta Legényes dalával jutott a legjobbak közé.

A szereplés előzményeiről így vallott: „HoldEső zenekarunk mellett párhuzamosan elindult szóló karrierem is. A 2023-as év az általam szerzett dalokkal, dalszövegekkel megálmodott Bolyongó albumomban teljesedhetett ki, melyről már meg is jelent néhány dal. Február végén várható egy kis újdonság és a jövőben is folyamatosan bővül majd a streaming felületekre szánt műveim listája. Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy Legényes című szerzeményem bejutott idén A DAL 2024 műsorába is, hiszen ez a dal nemcsak a szerelem varázslatáról szól, hanem arra is rámutat, mennyire fontos az embernek önvalóját is elfogadnia és szeretnie ahhoz, hogy igazán boldog lehessen és ily módon kapcsolódhasson lelkitársával. Szerintem ez a kulcs.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy népies dallamvilága elröpíti a hallgatókat az "időtlenség" világba, ugyanis szól az ősökhöz, a jelen kor emberiségéhez és bízom benne, hogy a utókornak is sokat adhat majd! Az album anyagom repertoárjáról ez a legkülönlegesebb dal. Stílusa kicsit megfoghatatlan, - valahol a népdal és a pop zene között mozog egy igazán egyszerű, letisztult, finom hangszereléssel. A Legényes inspirálója férjem volt, aki mellett végre megtapasztalhattam azt, milyen is az igaz őszinte, feltétel nélküli szerelem csodája. Ő emlékeztetett arra, hogy újra megtanuljam elfogadni magam minden kis hibámmal együtt, hiszen tökéletlenül vagyunk tökéletesek.

Elképesztő lelkes vagyok a bejutásommal kapcsolatban és külön megtiszteltetés számomra, hogy frissen alakult zenekarommal hamarosan A DAL 2024 színpadán játszhatunk élőben először - és reméljük nem utoljára, hiszen már most megszámlálhatatlan ötletünk van az elkövetkezendő fordulókra.

Határtalan motiváltsággal, bizakodva készülünk és várjuk a kihívásokat. Kívánom, hogy a Legényes gyógyítsa a sebzett szíveket, adjon reményt a magányos lelkeknek, és adjon erőt a gyászolóknak, akik a közelmúltban vesztették el hozzátartozójukat. Életem egyik meghatározó szereplője, aki megannyi értéket tanított, közvetített és adott át nekem, az én drága nagypapám volt, - egy végtelenül angyali, tiszta lelkű teremtés - sajnos már fél éve nincs közöttünk. Mindig úgy szólított, "Drága dalospacsirtám!" és az volt a vágya, hogy szárnyalni láthasson. A Legényest különösen nagyra értékelte, imádta a szép verseket és a kellemes melódiákat, így a versenydalom szövege és zenei világa azonnal magával ragadta őt is. Hálás vagyok hogy még meg tudtam neki mutatni, és úgy érzem, lélekben az élő műsorban is mellettem lesz majd, és át fog segíteni minden helyzeten” – fogalmazta meg Evelin.