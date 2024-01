A Tényeknek adott interjút a miskolci rocklegenda a napokban, ezt közzé is tette Facebook-oldalán. Azt írták róla, nem fél a haláltól, pontosan tudja, mennyi van még hátra. Erről mesélt az Edda frontembere a televízióban. Felesége is megszólalt, aki 23 évvel fiatalabb, mint ő. A rockzenész túl van néhány nagyon komoly betegségen. Azt mondja, a kor csak egy állapot, ő nem foglalkozik vele. Majd százévesen is mindenki Pataky Attilája szeretne lenni, és nem egy öregember.