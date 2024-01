A Rádió Bézs podcast-jében az igazgató elmondta, a színházban sikerült elérniük, hogy olyan darabokat mutassanak be, amelyek figyelembe veszik a közönség igényeit és az alkotók törekvéseit is. Emellett törekednek arra is, hogy a fiatal művészeknek támogató közege legyen a társulat. Az adásban elhangzott, Nemcsák Károly számára ajándék, hogy a harmadik ciklusát is elkezdhette. Azt mondta, az első igazgatói ciklusában fő feladata a stabilitás megteremtése volt, a második a nyugalmasabb időszak volt, míg ebben a harmadik ciklusban van már olyan belső nyugalom, amire lehet építkezni.

Márai Sándort idézve azt vallja: „Amíg az embernek dolga van a Földön, él… Én addig szeretnék igazgató lenni, amíg dolgom van a József Attila Színházban. Ha úgy érzem, hogy elfáradtam, már nincs feladatom, akkor nagyon jó szívvel adom át a fiataloknak a stafétát.” - mondta.

Átadta a Színészválogatott vezetését

Ennek megfelelően 29 év után átadta a Színészválogatott vezetését Puskás Petinek. Arra a kérdésre, lehetséges-e, hogy folytatja színházigazgatóként, úgy válaszolt:

„Ha lesz feladatom, akkor igen… Most van egy nagyon nagy tervünk. A színházunk továbbépítése, ami technikailag és az épületet tekintve is nagyon rossz állapotban van. Már túl van nagyon sok engedélyezési fázison, sőt egy feltételezett közbeszerzésen is, tehát tudjuk, hogy körülbelül mi az az összeg, amibe ez a beruházás kerülne. Reméljük, hogy az ország kerül olyan gazdasági helyzetbe, hogy ezt a beruházást mi meg tudjuk valósítani”- tette hozzá Nemcsák Károly.