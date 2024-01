Hiába nem szakad meg a barátság a csatornaváltás miatt, megviseli műsorvezetőtársa, Majka távozása.

„A tárgyakhoz, de az emberekhez is ragaszkodom, ezt kijelenthetem 26 év házasság után. Jaj, a Majki… Igaz, az utóbbi időben már Pápai Jocival vezetett műsort, na de akkor is, rengeteg műsort csináltunk együtt”- számol be róla a borsonline.

„Nekem egy fájdalom, nagyon megvisel. Azt gondolom, hogy az életben vannak nagy váltások, ami nem is baj. Ezeket fel kell tudni dolgozni, nekem is ezt fel kell tudnom dolgozni. Majkával persze a barátságunk nem szakad meg, találkoztunk már azóta, fogunk is. De ettől függetlenül nagyon sajnálom, hogy elment, nagyon szeretném, ha vezetnénk még együtt műsort, ha összekerülnénk. Mert egyszerűen ez biztos, hogy… vannak olyan dolgok, amiket az élet eldönt. A mi esetünkben is, hogy barátok vagyunk, szeretjük egymást. Ez nem is egyszerűen egy választás. Hanem olyan, mint a szerelem, a sors valahogy összeboronál titeket. Én tényleg nagyon szeretem Majkát. Nekem ez tényleg nagy fájdalom, hogy elment, de majd lesz ez másképp is, bízom benne.”

Tehát Tilla még nem adta fel a reményt, hogy egyszer újra együtt dolgozhatnak a TV2-nél, Majkával.