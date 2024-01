"Amikor hazajártam iskola után a Gyerekvárosba, úgy képeztem magam, hogy tanítottam az ott lakó gyerekeket. És már akkor megfogalmazott bennem: mi lenne, ha egy nap én is tanítanám a pék és cukrász szakmát. Nagy boldogság volt számomra, hogy 2017-ben részt vettem a Pék Szakma Kiváló Tanulja Versenyen Nagykőrösön, és jó helyezést értem el. Ebben nagy segítőm volt osztályfőnököm, Szalai Lászlóné Katika" - mondta a Boon.hu-nak a fiatalember.

Kiképezte magát

Alex aztán a cukrász szakmát is kitanulhatta a Kisgergely Cukrászda segítségével, így már nemcsak péksüteményeket, hanem cukrász termékeket is tud készíteni. Azután jött az érettségi. Aztán visszament a Debreczeni Márton Szakképző Iskolába sütő-cukrász technikus képzésre, amelyet idén májusban el is végzett.

Helytállás minden fronton

Alex tavaly sikeresen felvételizett a Tokaj-Hegyalja Egyetemre, tanító szakra. Idén ősszel jött még egy nagy hír, megkereste volt iskolája, az Északi Agrárszakképzési Centrum Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola. Cukrász szakoktatónak hívták az iskolába.