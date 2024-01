ByeAlex az elmúlt hetekben sok üzenetet kapott az új X-faktor kapcsán, de hivatalosan nem reagált semmire eddig, mert hagyta a tv-s barátainak, hogy első körben ők tegyék ezt meg. Ezt követően reagált, hogy nem folytatja mentorként. „Hat évem volt benne. komolyan vettem. sok dal született… négyszer emelhettem győztes kezeket is a magasba. szép volt. szerettem. de már nincs dolgom vele. tavaly is futottunk kört a csatornával, de ismét elmondtam nekik ugyanazt. szerettem a műsort, de ideje átadnom a székemet egy új mentornak. Mivel jelenleg nem is létezik olyan tv műsor itthon, ami engem érdekelne, ezért elég valószínű, hogy csak a közös Slepp bulikon találkozunk a jövőben. de azok ismét nagyon erősek lesznek ám! Legközelebb például az Aréna a célpont, alig két hét múlva!”