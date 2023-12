Folyamatosan születnek az Edda-dalok. "Nyáron jön majd egy, amit Alapival még az ősszel írtunk. Nem a legvidámabb nótáink egyike, de abszolút a valóságot tükrözi. Rideg, kemény lett. Szeptember táján megzuhantam kicsit, amire majdnem rámentem, mert nagyon nem tetszik az, ami ma a világban történik. Egy darabig nem figyeltem oda magamra, és elkezdtem átadni magam ennek a hangulatnak, amibe nyolc kilót belefogytam. Ez nem jellemző rám, és tudom, nem is látszik most már, mert Pataky Attiláról és a Vasgyárról mindenkinek a keménység jut eszébe. Gondolják, ő a betonfalon is átmegy, ami így is van: a testem átjut, de a lelkem fennakad. Végül segítséggel összekaptam magam. Az érzésből azonban született egy dal, aminek címe: Csont és bőr" – mondta.

Hezitálnak még a címen

Egy másik dal a Gyere velünk vagy a Hogyha velünk jössz címet viseli majd. Pataky Attila próbálta elénekelni közönségének az új dalt, de egy ponton elakadt. "Fejből nem tudom a saját dalaimat, pláne az újakat, mert mindig javítom, tehát másképp alakul majd végül, mint amilyen először volt."