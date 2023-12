Közönségének köszönte meg közösségi oldalán a taktaharkányi énekesnő, hogy ebben az évben is szerették a zenéjét és részt vettek koncertjein. Emellett köszönetet mondott Nótár Mary a szeretteinek is, akik mindvégig ott álltak mellette és támogatták. Isten áldása legyen rajtunk! - zárta posztját, melyhez egy fényképet is csatolt, talpig csillogó aranyban. Ma pedig átbulizik 2024-be, ígérte.