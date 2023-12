Jancsó Dóra szerint az ünnepi készülődés gyakran fárasztó és megterhelő tud lenni sokak számára. "Nekem viszont nagyon izgalmas és nyüzsgő. Ebben az időszakban elsősorban a fellépéseké és a templomi koncerteké a főszerep, ami azért is áll közel a szívemhez, mert nagyon sok emberrel találkozom ilyenkor. Velük együtt hangolódni a karácsonyra egészen különleges élmény, olyan mintha duplán ünnepelnék. Szerencsésnek tartom magam, hogy a dalokon keresztül meggyújthatom azt a pici lángot az emberek lelkében, ami elengedhetetlen az ünnepi hangulathoz. Ezek a találkozások a közönséggel nekem mindig energiát adnak" – nyilatkozta.

Van ám kívánsága neki is

Nagyon szeret ajándékozni, ezért azok beszerzését is nagyon élvezi. "De szívesen töltöm az időt a konyhában is, míg elkészítem a mézeskalácsot, és megsütöm a bejglit. Természetesen a szenteste és a karácsony mindig a családé. A két ünnep között pedig a barátokkal találkozom. Szeretem, hogy sokan vesznek körül számomra fontos emberek, akikkel ezeket a szeretetteljes pillanatokat átélhetem. Szóval nálam ilyen a december: fényes, illatos és mozgalmas. Most már csak egy icipici hó kell" – zárta gondolatait a színművész.