Egy hóbuckából készült "albérletet" tett közzé egy posztoló valószínűleg, így szeretett volna üzenni a sokszor szürreális albérlet hirdetőknek. A poszt szerint negyed millió forintért havonta ki lehet venni a frissen épült "kunyhót".

Forrás: Facebook

A poszt alatt többen szarkasztikus kommenteket írtak. Volt, aki azt írta kivenné, de olyan is akadt, aki arra tért ki, hogy nyolc gyermekkel és három kiskutyával menne. Olyan jelentkező is hozzászólt, aki azt hangsúlyozta, hogy menne, ha "garanciát vállalnak, hogy nyáron is áll".