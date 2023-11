Gazdátlan állatok és a legújabb hazai kollekciók: nem mindennapi eseménnyel támogatják az örökbefogadható kutyusokat a hazai sztárok. Orosz Cynthia kezdeményezésére egy valódi különleges élményben lehet része annak, aki részt vesz és ellátogat a Stories I Dogs on the catwalk powered by GLAM events eseményre, december 9-én Budapesten, a Mariott Hotelben.

Örökbefogadási eset

A késő délutáni esemény 2023 egyik legérdekesebb rendezvénye lesz, ahol nem csupán egy divatbemutatót láthatnak majd a nézők, de egy örökbefogadási est részesei is lehetnek, ahol gazdira váró kiskutyák vonulnak a hazai divattervezők és magyar márkák (Meedo by Rubint Réka, NRN Privée, PrincessFaktory, Indi-go) kollekcióit bemutató modellekkel a kifutón. A divatbemutató után ráadásul a színpadon lévő árva kutyusokat is örökbe lehet fogadni majd, az erről szóló szándékot pedig még az eseményen be lehet jelenteni. A gazdátlan ebek így új esélyt kaphatnak egy boldogabb, minőségibb élethez.

Az ürömi menhely 8 kutyusa közül az eseménynek köszönhetően már most sikerült két ebet szerető gazdikhoz elhelyezni.

„2018-ban volt már egy Dogs on the catwalk rendezvényünk, ahol a Vigyél haza Alapítványt támogattuk. Az esemény rendkívül eredményes volt, minden kutyát örökbe tudtunk adni, és még pénzt is gyűjtöttünk. A decemberi időszakban úgy éreztem, ismét fontos a segítségnyújtás a menhelyeken, hiszen általában ilyenkor fogynak el a tartalékok. A célunk a valódi segítségnyújtás, és egy igazán jó élmény nyújtása azoknak, akiknek fontos ez a nemes ügy. A rendezvényen edukációs céllal kerekasztal-beszélgetést rendezünk a felelős állattartásról, de lesz dog dancing show, énekesnő és tombola is” - mondta el az esemény ötletgazdája, dr. Orosz Cynthia.

Utolsó esélyük

Cynthia hozzátette, nem csak az élmények és az emberi kapcsolódásoknak kiváló platformja ez az esemény, de az árva kutyák örökbefogadási és gazdához jutási esélyeit is növeli. „A csomagolás, a körítés nagyon sokat számít még ilyenkor is. A mostani kutyusok esetében sokakról teljesen lemondtak már, ezzel az eseménnyel pedig könnyedebben tudunk új, minőségibb életet biztosítani nekik. A kutyák feltétel nélküli szeretet adnak, nekünk is kötelességünk tenni értük, viszonozni azt” - tette hozzá az ötletgazda.

Az esemény és nemes ügy mellett nagykövetként a hazai celebvilág is kiállt, sőt többen virtuális nagykövetként segítik az ügyet: Rubint Réka, Schobert Lara, Árpa Attila, Nagy Sanyi, Gelencsér Tímea, Balogh Eleni, Horváth Cintia, Anfisa Bulgakova és sokan mások érezték úgy, hogy csatlakozniuk kell a kezdeményezéshez.

Életet mentett

A kazincbarcikai születésű Rubint Réka elmondta, számára nem volt kérdés, hogy az ügy mellé áll: amellett, hogy rendkívül fontosnak tartja az állatok védelmét, Norbi életét is kutyájának Hacsinak köszönheti.

Ha Hacsi, a kutyánk nincs, a férjem, Norbi sincs most. Én neki köszönhetem Norbi életét. A kutyánk felismerte, hogy baj van, mikor Norbi ott feküdt a házunk előtt, az emberek nem álltak meg, nem vették észre, hogy ott fekszik. Az a feltétel nélküli szeretet, amit a kutyák adnak, leírhatatlan. Kötelességemnek érzem, hogy ahol tudjak segítsek. Azt gondolom, az emberek rengeteg mindent tanulhatnak a kutyáktól. Még a jó emberek is

- fejtette ki Rubint Réka. Réka elmondta, a napokban megjelent ruhakollekcióját is itt mutatja majd be. A jegybevétel teljes egészében az Ürömi menhelyet támogatja.