A fiatal fiú töretlen népszerűsége nem csak a szakmabeliek figyelmét keltette fel, hanem a rajongókét is, pláne, akik nem tudtak jegyet venni a tripla koncertre még a több tízezres várólista végén sem. Sikerei után szinte mindenkinek volt véleménye a zenészről. Szó szerint egymásnak esett a szakma! Míg egyesek támadóan, addig mások elismerően szóltak Azahriahról. Zalatnay Cini, DJ Dominik és Bereczki Zoltán a dicsérők táborát erősítette – állítják a műsorban. Az énekes például azt mondta, hogy Azi az arab hangzásvilágot használja, vagyis azt, ami igazából 20 éve szól a gyrososnál, igaz ő a saját életérzésével felturbózva. Így a rajongók most még Majkától is dupla, sőt tripla koncertet várnának. A rapper ugyanis nem kisebbre vállalkozott, mint hogy 20 ezer ember előtt ad koncertet jövőre. A kommentelők szerint azonban nem fogynak olyan gyorsan a jegyek, mint ahogy Azahriah tripla teltházas Puskás Aréna bulijára. A rapper persze nem hagyta szó nélkül a megjegyzéseket. „Volt itt egy két komment, hogy eladtunk egy nap alatt, mit tudom én 7 ezer jegyet, vagy nem tudom mennyit, és hogy ez hol jön ahhoz, hogy az Azahriah meg eladott egy nap alatt egy Puskás arénát. De hogy az abnormális, egyszerűen az nem versenytárs. Szóval ő most annyira, de annyira nagy király, hogy nem is akarunk versenyezni. Nekünk ez egyébként rekord” – mondta a Majka. És bár a versenyt talán egy hazai előadó sem tudja felvenni a 21 éves zenésszel, Majka szerint ez nem feltétlenül baj. Sőt, bárki profitálhat Azahriah sikeréből. „Egyébként lehet, hogy még az Azahriahnak is köze van ehhez, hogy az emberek annyira szeretnék gyorsan megvenni a jegyet, mert látták, hogy mi volt az Azahriah koncerten, hogy lemaradtak, meg k**va nagy sorban állás volt meg mit tudom én, úgyhogy még az is lehet, hogy az Azi jót tett az egész szakmának ezzel, hogy ilyet csinált” – tette hozzá az ózdi rapper.