Pataky Attila közösségi oldalán két videót is megosztott, amin az látható, hogyan próbál az Edda. Mint azt a frontember az elején elmondja, bizony nekik is kell próbálni még. Az ember az aprócska termet látva úgy érezheti magát, mintha az Edda első helyszínén lenne, ahol ötven évvel ezelőtt összerakták az együttest: egy Vasgyár közeli kis művelődési házban, aminek padlózata még az akkori lehető legegyszerűbb fehér csempével lett kirakva, egy másik terület azonban még csak a betonalapot kapta meg. Körbe fekete függönyök, a plafonról pedig neoncsövek fénye világít. Csak a hangzás az, ami visszaránt ebbe a korba, fél századdal későbbre, hiszen ez már a március 9-ei bulin is jelen lesz a videóban látható tagokkal együtt.