Október közepén posztolta ki ByeAlex a közösségi oldalán, hogy a Halott Pénz zenekarral közös dala jelenik meg. Most már azt is lehet tudni, hogy november 8-án, szerdán várható a szám, amelyben felveszik a harcot az idővel és az emberi élet rövidségével. ByeAlex korábban azt is megosztotta, hogy nagyon felnéz a Halott Pénz frontemberére, Marsalkó Dávidra azért, amit elért a magyar könnyűzenei életben, ezért is vállalta szívesen a közös produkciót.