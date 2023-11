A videón látható, hogy Rudolf Péter színházigazgató elmondja, negyven évvel ezelőtt, november 7-én mutatta be a Vígszínház a Játszd újra, Sam című darabját, amiben Kern András játszott. Alapja az 1972-ben elkészült Woody Allen-film volt. Kern András egyébként is magyar szinkronja volt a híres amerikai színésznek, aki író, humorista, Oscar-díjas filmrendező és filmproducer is egyben.

Aranyosi Péter azt írta képaláírásnak, hogy halhatatlant alkottak mindketten.

Boldog vagyok, hogy ott lehettem, nevethettem és sírhattam! 40 év alatt én is láttam tizennégyszer.

Majd hozzáteszi, fanatikus Kern- és Woody Allen-rajongó.