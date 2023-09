Majka körül idén is pörög az élet, tavasszal Fonogram díj, aztán platinalemez lett a Gáspár Lacival és Lotfi Begivel közös Hurrikán, majd jött a tomboló nyári turné, és most a Miskolci Pikniken is kirúgja alólunk a széket Majka, Nika és az Ők.

Nem mondhatjuk hát, hogy Túl a csúcson jön vissza a városba – a Belehalok szövegét még mindig tudja a közönség, a koncerten Mindenki táncol, és nem gondolják a rajongók, hogy Eléglesz. Sőt, Azt beszélik a városban, hogy a Miskolci Pikniken szombat este Szavak nélkül is megértjük egymást. Jössz, ahogy jössz, csak a Hajnali fény küld majd haza!