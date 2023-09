A rapper hamar jelezte, hogy versenyhelyzetben nem ismer barátságot, még otthon, családi játékoknál sem tűri a csalást. Ezt a műsorban is tartotta, amikor ugyanis Tóth Gabi segíteni próbált Pápai Jocinak, akinek nem volt ötlete az előtte lévő, hiányos szöveg megoldásához, a rapper magához ragadta az énekesnőt, és a száját is befogta. A rapper versenyszelleme később némileg alábbhagyott, hiszen bár a teljesítménye alapján ő vághatott volna neki a fődíj-játéknak, úgy döntött, a Sztárban Sztár leszek!-es kollégái is vele tarthatnak a feladatban. Az utolsó feladvány megfejtésével egyébként Majka 2,8 millió forintra tornázta fel az addig megszerzett nyereményét, melyet végül jótékony célra ajánlott fel.