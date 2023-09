A nyáron lehetőséget kaptam, hogy új területen próbálhassam ki magam a budapesti Turay Ida Színházban

– írta az együttes közösségi oldalán a zenekar énekese, Oravecz Kristóf, becenevén Paddy. „Én írhattam a zenét a Pinokkió című gyerekdarabhoz, amit vasárnap mutattak be. Nagyon jó élmény volt, élveztem ezt az új kihívást, úgyhogy reményeim szerint nem utoljára vettem részt ilyen jellegű produkcióban.” A színház pedig a héten örömmel számolt be róla honlapján, hogy az új darab premierjét telt ház előtt játszották, amihez Paddy zenéje is hozzájárult.