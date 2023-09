Voltak olyan produkciók, amikor az ózdi rapper nem bírt magával és felpattant az alkalmi előadók mellé a színpadra, hogy átadta magát a produkciónak. A Sztárban Sztár leszek negyedik évadának válogatója minden várakozást felülmúlt, és bizonyára így lesz ez a folytatásban is. A nagyszájú rapper elmondása szerint egy éve nem kacagott olyan jót, mint a mostani válogatón, és szereti is ha jókedvre derítik, de emellett fontos számára a tehetségek felkutatása, hiszen elsősorban erről szól a műsor. Tasi Dávid produkciója közben Majka le akarta állítani a műsort, mert azt gondolta, megvan az idei győztes. Majd a műsor történelmi pillanathoz érkezett. Jamrich Mihály amint elkezdett énekelni, könnybe lábadt a mesterek szeme, köztük Majkáé is. Később elmondása szerint összeszorult a gyomra és megindult a könnye. A produkció után mindenki állva tapsolt a stúdióban, majd a szabadszájú ózdi származású rapper még a színpadra is felment, hogy magához ölelje a nagy termetű tehetséget. Jöhet a folytatás!