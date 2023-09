Az évszakváltás Szögeczki Áginál egyet jelent a hajszínváltással. Instagram oldalán számolt be követőinek, hogy ismét fodrásznál járt és Farkas Andy mesterfodrász, ahogy írta, csodát tett a hajával. Másodszor kapott szőke tőszőkítést, de most egy kicsit hamvasabb árnylatút - írja. Bejegyzése szerint nagyon elégedett az eredménnyel, olyannyira hogy új frizurájáról néhány képet is készített, bejegyzése szerint Budapest legforgalmasabb részén.