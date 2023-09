A Borsod Online írta meg először, hogy Szekszárdi Tamás az a bizonyos kazincbarcikai focista, aki elrabolta Schobert Lara szívét, és akivel a lány bevallása szerint már majdhogynem együtt is élnek a borsodi városban. Akkor úgy zártuk cikkünket, hogy vélhetően hamarosan a nyilvánosság elé léphet majd a szerelmespár.

Forrás: Rubint Réka/Instagram

Ez most bizonyos értelemben meg is történt. Rubint Réka ugyanis az Instagramján tett közzé egy adag fotót a családi bográcsozásukról. Ezen pedig a családot is lekapta az udvari étkezőasztal körül, ahol bizony ott ül Szekszárdi Tamás Lara mellett. Azonban nem Tamás az egyetlen focista a képen, ugyanis ott van Rubint Rella és férje Novothny Soma is.