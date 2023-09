Az én szerelmem címmel került fel a videómegosztó portálra Árvai Ildikó dala, amivel a Petőfi felhő projekt pályázatára neveztek. A versenyt Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára hirdette meg a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. a Magyar Kultúráért Alapítvány megbízásából. A pályázatban 200 előre kijelölt Petőfi vers közül lehetett választani. Az elkészült dal lehetett a teljes vers megzenésítése, de a minimum követelmény az volt, hogy legalább négy sor szószerinti idézet szerepeljen a dalban. A nyeremény egyébként 600 ezer forint lehet dalonként, 120 millió forint a keretösszeg, és – stílusosan – 200 pályázatot díjaznak.

Hirtelen ötlet volt

– A rádióban hallottuk a felhívást, aztán hirtelen ötletből elkezdtük nézni a pályázati dalokat. Ildi böngészte a verseket, én gitározgattam, aztán Ildi véletlenül rátalált erre a versre, Az én szerelmemre, és elkezdtük formálni – mesél a kezdetekről Ladocsi Gábor (Ladó), aki nemcsak Árvai Ildikó férje, hanem egyben a miskolci Ildi Rider zenekar gitárosa is. Aztán jött az ötlet, hogy nevezzenek be. Megkeresték Varga Norbertet, aki bár Angliában zenél, ahol a The Doors Alive zenekar billentyűse, de épp itthon volt Miskolcon, kérdezték tőle, van-e kedve részt venni a projektben. Volt.

– A gitár alapötletet átraktuk zongorára, és így alakítottuk ki a hangzásvilágot. Az fontos, hogy nem akartuk egy nagyon ismert versét választani Petőfinek, Az én szerelmem így került előtérbe, és nagyon megszerettük. Szövegezése ritmikus, könnyen énekelhető, így nagyon gyorsan kialakította Ildi az énekdallamot. A kiírásban az szerepelt, hogy elég néhány sor szó szerinti idézet, de mi a teljes verset felhasználtuk – mondja Ladó.

Azt szerették volna, hogy popposabb, könnyedebb, abszolút rádióbarát dal legyen, úgy érzik, ezt sikerült is elérniük. A felvétel Varga Norbert studiójában készült, basszusgitáron Hudák Attila játszik.

– Még júliusban leadtuk a pályaművet, vissza is jeleztek, hogy befogadták. Amikor lejárt a nevezési határidő, úgy döntöttünk, hogy videót is készítünk hozzá, és feltöltjük a YouTube-ra. A filmet a Csanyikban forgattuk, elkészítésében és minden fázis véleményezésében Norbi dán barátnője, Sarah is sokat segített.

A videó tehát már elérhető nem csak az Ildi Rider rajongók örömére, a nézők pedig szoríthatnak a pályázat elbírálásáig.