A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál nem startolt erősen, a megnyitó után azonban, ahogy az időjárás is egyre jobbra fordult, úgy a verseny is beerősített. A 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica első erős filmje a Michael Mann által jegyzett Ferrari. Mann a feszültségkeltés egyik nagymestereként jól egyensúlyoz az autóversenyzést bemutató képkockák és a személyes, illetve családi dráma között, szükség is van erre, hiszen a versenyzőből versenyautó-tervezővé és gyáralapítóvá avanzsált Enzo Ferrari magán­élete még üzleti karrierjénél is rögösebb volt. Az ötvenes évek végén játszódó alkotás címszerepében Adam Driver látható, aki akár tiszteletbeli olasszá is előléphetne, hiszen legalább olyan hitelesen alakítja a Ferrari cég név­adóját, miként a Gucci divatcég fejét, Maurizio Guccit 2021-ben Ridley Scott alkotásában, A Gucci-házban.

Zajos sikerek

A lebilincselően izgalmas Ferrari után épp csak egy gyors kávéra volt idő, mielőtt kezdődött Luc Besson A kutyák ura / Dogman című filmje. A francia rendező pályafutása a kis költségvetésű művészfilmektől a legnagyobb büdzsével gazdálkodó látványmozikig terjed, kritikusai szerint pont ez nem tett jót neki, mert ahogy a költségvetés nőtt, úgy vesztek ki azok a dolgok, amik miatt a közönség annyira megkedvelte A nagy kékség, a Nikita és a Léon, a profi rendezőjét. Úgy tűnik, hogy annyi év után Besson visszatért a gyökereihez, és olyan emberi drámával rukkolt elő, hogy mindenkinek leesett az álla. Nem túlzás azt állítani, hogy Besson a Léon, a profi óta nem dobott ekkorát. A kutyáival élő, tragikus ­gyerekkorú, mozgássérült férfi történetével a fesztivál ­eddigi zajos sikerét csak a görög származású bizarr és elgondolkodtató filmjeiről híres Jórgosz ­Lánthimosz Szegény párák / Poor Things című alkotásának sikerült felülmúlnia. A Szegény párák eddig a legnagyobb sajtóovációt kiváltó alkotás. A monumentális díszletek között játszódó, kosztümös Frankenstein-történet fokozatosan öntudatra és saját nőiességére ébredő hősnőjét az Oscar-díjas Emma Stone alakítja, aki éppúgy remekel ismét, ahogy az amerikai színész és zenész Caleb Landry Jones is A kutyák ura címszerepében.

Váró Kata Anna