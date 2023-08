Kiderült 1 órája

Hol nyaralnak ők?

A nyaralás, feltöltődés és kikapcsolódás nem csak a hétköznapi embereknek fontos, hanem a megyénk ismert szülöttjeinek is. Celebjeink gyakran ki is posztolják közösségi oldalukon mikor, hol járnak, és meg is mutatják milyen élményekkel gazdagodtak.

Fotók: MW

Megnéztük a leggyakrabban posztoló borsodi származású celebjeink, hol jártak eddig a nyáron. Májusban már a Szerencsejáték fővárosából, Las Vegasból posztolt facebook és instagram oldalán az ózdi rapper, Majka, ahová egész családját is vitte, hiszen nem kizárt, hogy nyugdíjas korában majd Amerikában találnak új otthonra. Majka többször nyilatkozta, hogy második otthonának tekinti Las Vegast, és nagyon kedveli a kaszinók világát.

Június végét választotta Pál Dénes és Szögeczki Ági is a nyaraláshoz. Fiával együtt fedezte fel a török tenger szépségeit az egykori Való Világ borsodi szereplője, Szögeczki Ági, aki már a repülőtéren, az indulást is megörökítette. Nagyon jól szórakoztak, mint írta, Patrickot ki sem lehetett szedni a vízből, úgy élvezte. Az óvatos édesanya tengeri cipővel próbálta kivédeni, hogy fia sérülést szenvedjen a kavicsos tengerparton.

Pál Dénes június végén már egy medencéből posztolt, tudatva a követőivel, hogy megkezdte a pihenést. Családjával egy hetet töltöttek Szicíliában, amit Panni lánya nagyon élvezett. Szerették volna még az utolsó nyaralást háromtagú családként, emlékezetessé tenni. A The Voice – Magyarország hangja és a Sztárban sztár egykori győztese már csak rövidebb pihenéseket tervez az idén nyáron – tudtuk meg. A taktaharkányi énekes, Nótár Mary július elején jelentkezett be a Balaton partjáról, ahol rövidke pihenését töltötte. Hogy mi a terve a nyár további részében, arról nincs információnk. Egy biztos, hazai celebjeinknek is szüksége van a kikapcsolódásra, hogy tovább tudjanak minket szórakoztatni az év többi részében.

